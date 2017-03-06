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05:04 (мск), источник: ДЕЙТА

В Находке остановили работу угольного терминала

Технику ЗАО «Порт Восточные ворота», осуществлявшую сортировку и очистку угля, в том числе сортировочную установку на гусеничном ходу «HARTL YCS 5515» и мобильный грохот на гусеничном ходу «FINTEC 542» опломбировали в присутствии полицейских, сообщает ИА «Дейта».

Деятельность ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» по сортировке и очистке угля временно приостановили из-за выбросов вредных веществ в атмосферу в конце прошлой недели. Спецтехнику опломбировали в присутствии сотрудников Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, сообщает Росприроднадзор.

Административное расследование в отношении ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» сотрудники Росприроднадзора провели после многочисленных обращений граждан, должностных лиц и общественных организаций, о загрязнении воздуха в городе Находка угольной пылью, в том числе с площадки угольной перегрузки «Примзавода» в самом центре Находкинского городского округа.

По выявленным фактам в отношении юридического и должностного лица ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» были составлены протоколы об административном правонарушении. Напомним, закрытый терминал «Примзавода» переваливает весьма малую долю из общего объема погрузки угля в Находке в 60 миллионов тонн.

Материалы дела переданы в Находкинский городской суд для рассмотрения вопроса об административном приостановлении деятельности предприятия в части производства погрузо-разгрузочных работ при перевалке угля в порту Находка на срок до 90 суток.

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