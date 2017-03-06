В Находке остановили работу угольного терминала

Деятельность ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» по сортировке и очистке угля временно приостановили из-за выбросов вредных веществ в атмосферу в конце прошлой недели. Спецтехнику опломбировали в присутствии сотрудников Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте, сообщает Росприроднадзор.

Административное расследование в отношении ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» сотрудники Росприроднадзора провели после многочисленных обращений граждан, должностных лиц и общественных организаций, о загрязнении воздуха в городе Находка угольной пылью, в том числе с площадки угольной перегрузки «Примзавода» в самом центре Находкинского городского округа.

По выявленным фактам в отношении юридического и должностного лица ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» были составлены протоколы об административном правонарушении. Напомним, закрытый терминал «Примзавода» переваливает весьма малую долю из общего объема погрузки угля в Находке в 60 миллионов тонн.