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05:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Для открытия Hyatt во Владивостоке требуются консультации на 4,9 млн рублей

Поручение Трутнева вновь не исполняется: гостиничный комплекс планируют открыть в августе.

Источник: Reuters

Главный строитель скандальных объектов Hyatt во Владивостоке АО «Наш дом — Приморье» готов потратить 4,9 миллиона рублей на подготовку к открытию гостиничного комплекса на Корабельной набережной, которое состоится не 31 мая, как поручал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а в конце августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальной документации, «Наш дом — Приморье» объявил о закупке у единственного поставщика, который должен будет проконсультировать компанию в преддверии открытия многофункционального гостиничного комплекса делового типа на Корабельной набережной во Владивостоке.

«Заказчик имеет намерение завершить строительство к 15 июля 2017 года и отрыть многофункциональный гостиничный комплекс делового типа в ограниченно работоспособном состоянии (soft opening) до 20 августа 2017 года для его дальнейшей передачи в управление оператору «Хаятт Интернэшнл (Европа Африка Средний Восток) Лимитед», — указано в проекте договора.

В обязанности консультанта входит сбор детальной информации о фактическом состоянии гостиничного комплекса Hyatt и определение минимальных требований к состоянию объекта для приёма гостей в августе-сентябре 2017 года: определение необходимого количества номеров, состояния готовности инженерных систем и так далее.

«В рамках настоящего договора консультант также приложит все усилия по согласованию экспертного заключения с оператором объекта», — говорится в документации.

Оказание консультационной помощи перед долгожданным открытием комплекса Hyatt на Корабельной набережной АО «Наш дом — Приморье» оценило в 4,9 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально открытие гостиничных комплексов Hyatt во Владивостоке должно было состояться к саммиту АТЭС 2012 года. Неоднократно сроки сдачи переносились, вплоть до проведения Восточного экономического форума в 2016 году. Приехавший с инспекцией Юрий Трутнев заявил, что строители подвели всю страну, поскольку именно в гостиницу на Корабельной набережной должны были заселиться представители многочисленных делегаций. Полпред распорядился установить на объекте камеры и поручил закончить стройку к 31 мая 2017 года.

За годы нескончаемой стройки объём инвестиций в гостиницу на Корабельной набережной составляет уже не 3,7 миллиардов рублей, а 7 миллиардов рублей. В случае с объектом на мысе Бурном — 9 миллиардов рублей вместо 3,8 миллиардов рублей.

Торги по продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном состоятся 8 июня на московской площадке Российского аукционного дома. Предыдущий аукцион провалился из-за отсутствия покупателей.

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