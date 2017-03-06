Задолженность по зарплате перед строителями космодрома Восточный погашена

«В период с 22 апреля 2015 по настоящее время ЗАО “Тихоокеанская мостостроительная компания” работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 285 миллиона рублей. На минувшей неделе, в том числе благодаря принятым прокуратурой края мерам реагирования, задолженность перед работниками ЗАО “ТМК” погашена в полном объёме», — говорится в сообщении.

Гендиректор строительной компании осужден на четыре года по делу о хищениях на Восточном

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия экс-руководителя ТМК Виктора Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

В отношении Гребнева было возбуждено дело по статье «злоупотребление полномочиями». Также в конце июля 2016 года стало известно, что Гребневу предъявлено обвинение по факту преднамеренного банкротства компании. В конце апреля осужден на 3 года и 3 месяца еще один бывший глава ТМК Игорь Нестеренко.

Ранее работники ТМК отправили официальное обращение президенту РФ Владимиру Путину в связи с имеющейся задолженностью по зарплате. Оно стало вторым за 2015 год после обращения в ходе «прямой линии» главы государства. Тогда Путин отметил, что берет ситуацию под личный контроль.