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06:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Комплекс электросетевых объектов построят в Хабаровском крае

Электроснабжение площадки «Парус» в ТОР «Комсомольск» организует хабаровский филиал АО «ДРСК».

Источник: Reuters

Для этих целей будет построен комплекс электросетевых объектов. Сейчас компания приступила к подготовке проектной документации.

«В рамках организации электроснабжения площадки “Парус” ТОР “Комсомольск” и ее потенциальных резидентов филиалом запланировано строительство четырех линий электропередачи 10 кВ от подстанции 220 кВ “Парус” до объектов заявителя, которым в данном случае выступает АО “Корпорация развития Дальнего Востока”», — рассказал директор филиала Александр Бакай.

Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит свыше 11,5 миллионов рублей. Планируется, что объект будет сдан в четвертом квартале 2017 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».

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