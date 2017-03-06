Комплекс электросетевых объектов построят в Хабаровском крае

Для этих целей будет построен комплекс электросетевых объектов. Сейчас компания приступила к подготовке проектной документации.

«В рамках организации электроснабжения площадки “Парус” ТОР “Комсомольск” и ее потенциальных резидентов филиалом запланировано строительство четырех линий электропередачи 10 кВ от подстанции 220 кВ “Парус” до объектов заявителя, которым в данном случае выступает АО “Корпорация развития Дальнего Востока”», — рассказал директор филиала Александр Бакай.