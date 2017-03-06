Работникам ЗАО «ТМК» выплатили все долги по зарплате — прокуратура Приморья

Владивосток, 6 марта, PrimaMedia.

На прошлой неделе перед работниками ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» погасили в полном объеме все долги по зарплате. Так, в период с 22 апреля 2015 года по настоящее время ЗАО «ТМК» работникам выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 285 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Приморского края.

Ситуация с задолженностью по заработной плате в ЗАО «ТМК» не снималась с контроля прокуратуры края в течение нескольких лет до фактического восстановления трудовых прав работников.

Особое внимание уделялось полноте и своевременности мер, принимаемых арбитражными управляющими в рамках процедуры банкротства предприятия, направленных на выплату задолженности по заработной плате.

По результатам проверок, проведенных органами прокуратуры края, выявлялись факты нарушения законодательства о банкротстве, в том числе, очерёдности удовлетворения требований кредиторов. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено два арбитражных управляющих ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».

Вопросы защиты трудовых прав работников указанной организации неоднократно рассматривались на межведомственных совещаниях под руководством прокурора края, курирующего заместителя прокурора края.

Кроме этого, соответствующая проблематика являлась предметом обсуждения на заседаниях межведомственных рабочих групп по противодействию преступлениям в сфере экономики, взаимодействию с государственными и контролирующими органами в сфере трудового законодательства, а также на коллегиях при прокуроре края.

Комплекс принятых мер надзорного и организационного характера способствовал устранению допущенных грубых нарушений трудовых прав работников ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания».