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07:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск не пустили виноград из Казахстана и гранаты из Узбекистана

За февраль 2017 года не было допущено к ввозу в Новосибирскую область через ФКП «Карасук» более 300 тонн подкарантинной продукции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора НСО.

В Новосибирск не пустили виноград из Казахстана и гранаты из Узбекистана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора НСО.

За февраль 2017 года не было допущено к ввозу в Новосибирскую область через ФКП «Карасук» более 300 тонн подкарантинной продукции.

Из Республики Узбекистан не было допущено к ввозу 80 тонн гранатов, из Казахстана — 40 тонн яблок, 39 тонн томатов, 20,5 тонн винограда, 1,4 тонны гранатов, 300 кг сена и 250 кг овса.

Запрещены к ввозу оказались 20 тонн китайской хурмы и 1,5 тонны китайских томатов, более 80 тонн яблок из Кыргызстана.

«Партии вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска перевозились в отсутствии фитосанитарных сертификатов (абрикосы, фасоль, рисовая крупа, сушеная трава гармалы, сено, овес продовольственный). На упаковках остальных грузов (виноград, томаты, гранаты, яблоки, груши, огурцы, хурма) обнаружено отсутствие маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере», — пояснили сотрудники ведомства.

Все эти автомобили с овощами следовали для последующей реализации на плодовоовощных рынках в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия. Грузы общим весом 309,9 тонн возвращены отправителям в республики Казахстан и Кыргызстан.

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