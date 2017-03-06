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07:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Лишенный лицензии банк «Енисей» потребовали признать банкротом

Иск в Арбитражный суд подали представители Центробанка.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ЦБ РФ подал иск в Арбитражный суд Красноярского края с требованием признать банкротом банк «Енисей», лишенный лицензии 9 февраля. Информация опубликована на официальном сайте инстанции.

Согласно картотеке суда, ЦБ подал заявление 3 марта. Никаких подробностей дела нет. На принятие иска к производству у суда есть 5 рабочих дней, однако на сайте не уточняется, с какого момента отсчитывается срок.

Ранее стало известно, что вкладчики банка «Енисей» получат около 3,4 млрд рублей. Согласно реестру обязательств, за выплатой страхового возмещения могут обратиться порядка 9,7 тыс. вкладчиков, в том числе около 180 человек, имеющих счета для предпринимательской деятельности. Деньги будут выплачиваться в 10 регионах России.

Напомним, 9 февраля ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей». По данным регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением своих средств в низкокачественные активы. При этом банк не создавал резервы «на черный день», как того требовал регулятор. Кроме того, в ходе работы «Енисея» были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.

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