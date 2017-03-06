В Уфе продолжается ямочный ремонт асфальта

Работа ведется по заявкам жителей, которые поступают на интерактивную карту локальных разрушений дорожного полотна. На сегодняшний день ямочный ремонт проведён по улице Айская, 37 и Софьи Перовской, 38.

В ближайшее время предстоит выполнить ремонт проезжей части дорог более чем на 15 улицах: Загира Исмагилова, Мубарякова, Габдуллы Амантая, Колгуевской и другие.