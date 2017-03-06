В Уфе продолжается ямочный ремонт асфальта
В Кировском районе Уфы продолжается ямочный ремонт улиц, сообщает мэрия.
В Кировском районе Уфы продолжается ямочный ремонт улиц, сообщает мэрия.
Работа ведется по заявкам жителей, которые поступают на интерактивную карту локальных разрушений дорожного полотна. На сегодняшний день ямочный ремонт проведён по улице Айская, 37 и Софьи Перовской, 38.
В ближайшее время предстоит выполнить ремонт проезжей части дорог более чем на 15 улицах: Загира Исмагилова, Мубарякова, Габдуллы Амантая, Колгуевской и другие.