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07:47 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье выращено около 10 тонн товарной рыбы

В 2016 году на Лучегорской научно-исследовательской станции «ТИНРО-Центр» было выращено 11 тонн осетровых видов рыб, включая гибридные, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Товарное выращивание рыбы — одна из основных задач ученых Лучегорской НИС — отметили в департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья.

Сейчас на предприятии работает понтонная линия, включающая более 120 садков.

«В 2016 году на предприятии было выращено 11 тонн осетровых видов рыб, включая гибридные. За год реализовано почти восемь тонн товарной рыбы и около тонны мальков карповых и осетровых видов рыб», — рассказали сотрудники станции.

Лучегорская НИС — единственная рыбоводная станция на Дальнем Востоке, где содержится разновозрастное ремонтно-маточное стадо амурского осетра и калуги. С 2001 года в нересте используются производители амурского осетра собственного маточного стада. Коллекция садкового хозяйства включает 25 видов, пород и гибридных форм рыб, из которых 10 видов — осетровые и их гибриды.

В 2017 году всего на развитие рыбохозяйственной отрасли Приморского края направлено более 87 миллионов рублей из средств регионального бюджета.

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