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08:03 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Японцы помогут благоустроить Владивосток

Делегация из Японии прилетела в Приморье, чтобы поделиться с властями Владивостока опытом в вопросах градостроительства и улучшения городской инфраструктуры. Об этом рассказали в краевой администрации.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Наше министерство является ответственным за развитие второго пункта из восьми плана развития отношений двух стран, а именно за развитие городов», — цитирует пресс-служба помощника заместителя министра земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Мугисима Такэси.

Японская делегация встретилась с городской администрацией, специалистами Центра управления движения на транспорте, горуправления градостроительства и архитектуры, а также Приморского водоканала.

Благоустроить Владивосток предложил премьер Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в сентябре 2016 года. Он предложил внедрить «умные» светофоры для борьбы с пробками, бестраншейную санацию трубопроводов, а также начать строить «умные» дома.

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