Моногород в Омской области благоустроят по федеральной программе

Как ранее сообщал портал Om1.ru, одним из стратегических направлений является развитие в России моногородов.

До 15 марта 2017 года идет голосование на общероссийском сайте моногорода.рф, после чего предложения проанализируют и передадут федеральному правительству, региональным и муниципальным властям.

Дальнейшее благоустройство центральной улицы в каждом российском моногороде предусмотрено приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов».

В Омской области статус монопоселения имеет Красный Яр. Градообразующим предприятием является Любинский молочноконсервный комбинат, где работает более 40% местного населения, а это около 800 человек. В 2016 году поселок получил более 6 млн рублей федеральных субсидий на поддержку начинающих предпринимателей и модернизацию производства путем выдачи грантов, планируются инвестиционные проекты по производству яичного порошка и обустройства логистического центра, под которые уже определен участок.

Также в региональный Минстрой местные власти подали заявку на получение 10 млн рублей для ремонта дорог в рамках господдержки и в региональный Минздрав — о выделении двух машин скорой помощи.

Вместе с тем в 2017 году в Красном Яре будут благоустроены две центральные улицы как раз по программе «Моногорода», сообщили в региональном правительстве. Это не считая того, что на благоустройство поселка из местного бюджета ежегодно выделяется по 1,5 млн рублей. В частности, местные жители предлагают обустроить зону для прогулок и отдыха с лавочками и деревянными скульптурами.

Александр Василевский, глава Красноярского городского поселения:

— Чтобы получить поддержку на проект благоустройства, мы должны выполнить все условия разработчиков из КБ «Стрелка», пройти так называемые «5 шагов». Один из них предполагает народное голосование по выбору улицы для комплексной реконструкции. Проведя предварительный опрос населения, мы определили, что нужно уделить особое внимание участку вдоль пересечения улиц Октябрьская и Первомайская, где расположены больница, школа, Дом культуры и мемориальный сквер поселка.