Омские перевозчики сегодня вывели на маршруты 20 новых автобусов ПАЗ

Автобусы приобретены в лизинг группой компаний «Автобусы Парк Авто» (входит в СРО «Омские перевозчики»). Стоимость каждого такого автобуса превышает 3 млн рублей.

Таким образом, частные перевозчики инвестировали более 60 миллионов рублей в обновление городского пассажирского автопарка.

Лицензия на использование новых ПАЗов на указанном маршруте получена в департаменте транспорта только в субботу.

«Конечно, мы опасаемся, что при нынешней политике департамента транспорта мы в любой момент можем остаться без маршрутов со своими новыми автобусами, не успев рассчитаться с лизингом. Однако решение приобрести эти автобусы было принято до того, как началась вся эта чехарда с переделом маршрутов. И теперь нам остается лишь надеяться, что прокуратура сможет принудить мэрию исполнять свои деловые обязательства в полном объеме», — отметил директор ГК «Автобусы Парк Авто» Виталий Торопов.

Известно, что со многими предпринимателями из СРО «Омские перевозчики» департамент транспорта досрочно расторг договоры, а другая группа предпринимателей осталась без маршрутов после их отмены, несмотря на пятилетние контракты с мэрией на перевозку. Сегодня перевозчики массово оспаривают решения департамента транспорта, а Прокуратура Омской области на днях подала иск против департамента транспорта, усмотрев в недавней отмене 27-ми маршрутов коррупционную составляющую.