Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
В Белоруссии ответили на слова Литвы о подготовке России к войне
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Наступление на Мосул
16Скончался Виталий Чуркин
08:03 (мск), источник: СуперОмск

Омские перевозчики сегодня вывели на маршруты 20 новых автобусов ПАЗ

СРО «Омские перевозчики» сообщает, что с сегодняшнего дня на маршрут 47н (ул. Гашека — мкр. 1-й Кирпичный) вышли 20 новых автобусов марки «ПАЗ-Вектор», 2016 и 2017 годов выпуска, вместительностью 53 пассажирских места.

Автобусы приобретены в лизинг группой компаний «Автобусы Парк Авто» (входит в СРО «Омские перевозчики»). Стоимость каждого такого автобуса превышает 3 млн рублей.

Таким образом, частные перевозчики инвестировали более 60 миллионов рублей в обновление городского пассажирского автопарка.

Лицензия на использование новых ПАЗов на указанном маршруте получена в департаменте транспорта только в субботу.

«Конечно, мы опасаемся, что при нынешней политике департамента транспорта мы в любой момент можем остаться без маршрутов со своими новыми автобусами, не успев рассчитаться с лизингом. Однако решение приобрести эти автобусы было принято до того, как началась вся эта чехарда с переделом маршрутов. И теперь нам остается лишь надеяться, что прокуратура сможет принудить мэрию исполнять свои деловые обязательства в полном объеме», — отметил директор ГК «Автобусы Парк Авто» Виталий Торопов.

Известно, что со многими предпринимателями из СРО «Омские перевозчики» департамент транспорта досрочно расторг договоры, а другая группа предпринимателей осталась без маршрутов после их отмены, несмотря на пятилетние контракты с мэрией на перевозку. Сегодня перевозчики массово оспаривают решения департамента транспорта, а Прокуратура Омской области на днях подала иск против департамента транспорта, усмотрев в недавней отмене 27-ми маршрутов коррупционную составляющую.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Южная Корея зафиксировала пуск неизвестной ракеты в КНДР
Данные о прослушках Трампа будут изучены Конгрессом США
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Курганский суд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Кастро осудил планы Трампа по строительству мексиканской стены
Спорт
«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь