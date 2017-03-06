В Уфе опубликован график уборки дворов на 7 марта

В Октябрьском районе очистка дворов от снега состоится по следующим адресам: ул. Б. Бикбая, 12/2, 12/3, 37; ул. М. Рыльского, 12/2; ул. Набережная, 39, 39/1; ул. М. Жукова, 2/3, 2/4; ул. Ак. Королева, 8; ул. Парковая, 2, 2/1, 2/2; ул. Р. Зорге, 48/1, 48/2, 50/1; проспект Октября, 78/2, 80/2, 82/3, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6; ул. Зеленогорская, 7, 11; ул. 50 лет СССР, 46, 46/1.

В Кировском районе комплексная очистка дворов пройдет во вторник на ул. Чернышевского, 127; ул. Окт.революции, 47, 49; ул. Рабкоров, 2/3.

В Калининском районе уборка дворовых территорий состоится на ул. Машиностроителей, 10; ул. Черниковская, 55; ул. Первомайская, 67, 69; ул. Интернациональная, 193/2, 187/1; ул. Вологодская, 13/1, 15/1; ул. Гвардейская, 58/2; ул. Т. Янаби, 63, 65; ул. Транспортная, 30/1, 30/2, 28/1; ул. Архитектурная, 8, 10.

В Советском районе очистка снега с применением спецтехники во дворах запланирована на проспекте Октября, 46; ул. Кирова, 99/2; ул. Мингажева, 121/2; ул. С. Халтурина, 21; ул. Айская, 84; ул. 8 Марта, 20; ул. Р. Зорге, 34; ул. С. Агиша, 14/1.

В остальных районах Уфы работы по очистке дворовых территорий от снега продолжаются, но уже не в формате графика, а по заявкам и в тех дворах, где это необходимо.

Как подчеркнули в администрации Уфы, работы по расчистке от снега дворовых территорий многоквартирных домов и кровель жилых домов входят в перечень работ по содержанию МКД и являются обязанностью управляющих компаний и ТСЖ. Независимо от формы управления, жильцы вправе требовать выполнения этих работ от лиц или компании, занимающихся обслуживанием общедомового имущества.

В случае, если дом находится на обслуживании УЖХ районов Уфы, необходимо обратиться в центральную диспетчерскую службу городского Управления жилищного хозяйства по телефону: (347) 235−48−00.