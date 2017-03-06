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08:23 (мск), источник: Tengrinews

Курс нацвалюты укрепился

Курс нацвалюты составил 316,52 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE.

Источник: Tengrinews

Курс нацвалюты составил 316,52 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По итогам предыдущей дневной сессии 3 марта стоимость одного доллара составляла 317,68 тенге. Первая сделка утренних торгов 6 марта прошла по цене 316,5 тенге. Минимальная стоимость достигла 316 тенге. Максимальная цена составила 316,8 тенге.

Объем торгов достиг 22,5 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 316 — 317,5 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.44 по времени Астаны составила 55,69 доллара за баррель.

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