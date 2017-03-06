Курс нацвалюты укрепился
Курс нацвалюты составил 316,52 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE.
Курс нацвалюты составил 316,52 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE.
Курс нацвалюты составил 316,52 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам предыдущей дневной сессии 3 марта стоимость одного доллара составляла 317,68 тенге. Первая сделка утренних торгов 6 марта прошла по цене 316,5 тенге. Минимальная стоимость достигла 316 тенге. Максимальная цена составила 316,8 тенге.
Объем торгов достиг 22,5 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 316 — 317,5 тенге.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.44 по времени Астаны составила 55,69 доллара за баррель.