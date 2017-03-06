В 2017 году в Казани на ремонт детских садов и школ потратят 526 млн рублей

Помимо социальных объектов запланирован ремонт 224 многоквартирных домов и 29 социальных объектов. На эти цели выделяется 1,5 млрд руб. (29 процентов — из республиканского бюджета, 19 процентов — из городского, почти 52 процента вложений составят средства собственников). В 130 домах, в том числе в пяти бывших общежитиях, будет выполнен комплекс работ на сумму 1 млрд руб. В 45 домах будет заменен 141 лифт.

Комментируя эти цифры, Ильсур Метшин подчеркул, что работа проходит в тесном контакте с населением. «Смогли найти понимание с населением, свыше 40 процентов жилого фонда уже отремонтировано. В этом году будет отремонтированы еще 130 домов», — отметил мэр Казани.

«Отремонтировано 122 школы, из ни 4 остается неотремонтированными, в 2017 году будет отремонтировано еще 12, к 2018 планируется завершить ремонт во всех образовательных учреждениях», — рассказал во время своего выступления председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани.

Также в рамках реализации программы будет выполнен ремонт систем центрального отопления 68 домов, электроснабжения 54 домов. Системы холодного водоснабжения и водоотведения заменят в 62 домах, горячего водоснабжения — в 20. Ремонт подвала будет произведен в 19 домах, крыши — в 70, а фасада — в 69 (при этом в 42 из них будут выполнены мероприятия по оснащению входных групп пандусами и другими приспособлениями для маломобильных граждан). Подъезды отремонтируют в 57 домах. Будут обновлены технические паспорта 82 домов.