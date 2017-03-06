Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Умер известный советский актер
Натали Портман родила дочь
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

В 2017 году в Казани на ремонт детских садов и школ потратят 526 млн рублей

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В рамках капитального ремонта социальных объектов в Казани планируется отремонтировать 12 школ (13 зданий) и 9 детских садов на общую сумму 526 млн рублей. Такие цифры были озвучены в мэрии Казани на деловом понедельнике.

Помимо социальных объектов запланирован ремонт 224 многоквартирных домов и 29 социальных объектов. На эти цели выделяется 1,5 млрд руб. (29 процентов — из республиканского бюджета, 19 процентов — из городского, почти 52 процента вложений составят средства собственников). В 130 домах, в том числе в пяти бывших общежитиях, будет выполнен комплекс работ на сумму 1 млрд руб. В 45 домах будет заменен 141 лифт.

Комментируя эти цифры, Ильсур Метшин подчеркул, что работа проходит в тесном контакте с населением. «Смогли найти понимание с населением, свыше 40 процентов жилого фонда уже отремонтировано. В этом году будет отремонтированы еще 130 домов», — отметил мэр Казани.

«Отремонтировано 122 школы, из ни 4 остается неотремонтированными, в 2017 году будет отремонтировано еще 12, к 2018 планируется завершить ремонт во всех образовательных учреждениях», — рассказал во время своего выступления председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани.

Также в рамках реализации программы будет выполнен ремонт систем центрального отопления 68 домов, электроснабжения 54 домов. Системы холодного водоснабжения и водоотведения заменят в 62 домах, горячего водоснабжения — в 20. Ремонт подвала будет произведен в 19 домах, крыши — в 70, а фасада — в 69 (при этом в 42 из них будут выполнены мероприятия по оснащению входных групп пандусами и другими приспособлениями для маломобильных граждан). Подъезды отремонтируют в 57 домах. Будут обновлены технические паспорта 82 домов.

Разработка проектно-сметной документации на программу 2018 года предполагается для 134 домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани стартовал Всероссийский семинар «Формирование комфортной городской среды»
В Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
«Ъ» узнал об обстоятельствах ранения генерала Милюхина в Сирии
Cуд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Кастро осудил планы Трампа по строительству мексиканской стены
Спорт
«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь