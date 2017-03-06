В Новосибирской области за год почти втрое увеличился объем платежей в интернете

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Жители Новосибирской области в 2016 году увеличили объем расчетов по картам через интернет почти в три раза — с 4,4 до 12,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Центрального банка РФ.

«В 2016 году жители Новосибирской области 9,5 млн раз рассчитались с помощью банковских карт через интернет, потратив в общей сложности 12,8 млрд рублей. В 2015 году жители региона использовали свои банковские карты для оплаты через интернет только 2,9 млн раз на сумму 4,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Общий объем операций по банковским картам в регионе за год вырос почти на четверть — с 574 до 712 млрд рублей. Объем получения наличных вырос на 10% (до 434 млрд рублей), объем безналичных операций — в полтора раза (до 278 млрд рублей).

Рост числа операций с картами, особенно безналичных, в Центральном банке связываются с широким распространением мобильных устройств, а также развитием инфраструктуры для взаимодействия с картами. Так, если в начале 2016 года в торговых предприятиях региона работало 19,5 тыс. электронных терминалов, то в начале 2017 года — уже 25 тыс.

По данным ЦБ, на 1 января 2017 года в Новосибирской области действует 5,6 млн банковских карт, в основном физических лиц. Но держатели карт осуществляют лишь 4,6% операций за счет кредитных карт.