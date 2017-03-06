Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Депутаты бундестага ответили на слова Эрдогана о нацизме
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:55 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области за год почти втрое увеличился объем платежей в интернете

В 2016 году жители региона потратили с помощью банковских карт через интернет в общей сложности 12,8 млрд рублей.

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Жители Новосибирской области в 2016 году увеличили объем расчетов по картам через интернет почти в три раза — с 4,4 до 12,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Центрального банка РФ.

«В 2016 году жители Новосибирской области 9,5 млн раз рассчитались с помощью банковских карт через интернет, потратив в общей сложности 12,8 млрд рублей. В 2015 году жители региона использовали свои банковские карты для оплаты через интернет только 2,9 млн раз на сумму 4,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Общий объем операций по банковским картам в регионе за год вырос почти на четверть — с 574 до 712 млрд рублей. Объем получения наличных вырос на 10% (до 434 млрд рублей), объем безналичных операций — в полтора раза (до 278 млрд рублей).

Рост числа операций с картами, особенно безналичных, в Центральном банке связываются с широким распространением мобильных устройств, а также развитием инфраструктуры для взаимодействия с картами. Так, если в начале 2016 года в торговых предприятиях региона работало 19,5 тыс. электронных терминалов, то в начале 2017 года — уже 25 тыс.

По данным ЦБ, на 1 января 2017 года в Новосибирской области действует 5,6 млн банковских карт, в основном физических лиц. Но держатели карт осуществляют лишь 4,6% операций за счет кредитных карт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Новый уровень угрозы": КНДР запустила четыре баллистические ракеты
В Турции арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
«Ъ» узнал об обстоятельствах ранения генерала Милюхина в Сирии
Cуд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Кастро осудил планы Трампа по строительству мексиканской стены
Спорт
«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь