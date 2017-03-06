Торговцы на столичных рынках снизили цены на некоторые продукты

Торговцы молочной продукции утверждают, что снизили цены на 10 леев.

Тем не менее, люди отмечают, что разницу не чувствуют, особенно, что касается мяса. Его стоимость осталась прежней.

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«Килограмм творога стоил 60 леев, теперь продаем за 50. Люди соблюдают пост, многим просто не по карману».

«Брынзу продаем по 70 леев за кг, иногда по 65 леев. Продажи небольшие, поэтому отдаём по такой цене, которая устраивает покупателя».

Между тем граждане отмечают, что продукты всё равно дорогие.

«Даже если немного и снижают цену, обманывают нас при взвешивании. Хотя и пост, разницы не чувствуется».

«Цены остались высокими, все дорого. Разве что яйца подешевели, а мясо стоит как прежде».

«Раньше десяток яиц стоил 19−20 леев, теперь можно найти по 15. Покупателей меньше, это сильно сказывается на продажах».

На дефицит покупателей жалуются и продавцы мясных отделов. Однако они цены снижать не намерены.

«Покупателей намного меньше, потому что Великий пост. Думаю, цены останутся прежними».

«Когда ездим в село покупать свинью, нам говорят: раз сейчас пост и цена вас не устраивает, приходите на Пасху».

«Что делать, если производители не снижают цены. Покупаем, как есть. Соблюдать пост будем позже, сейчас готовимся к мероприятию».

Великий пост завершится 16 апреля главным праздником всех верующих — Пасхой.