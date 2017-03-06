Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Захарова предупредила американского пoсла об опасности
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11:26 (мск), источник: Publika.md

Торговцы на столичных рынках снизили цены на некоторые продукты

На столичных рынках подешевели яйца и молочная продукция. По словам продавцов, в период поста покупателей стало меньше, поэтому они вынуждены снизить цены.

Источник: Publika.md

Тем не менее, люди отмечают, что разницу не чувствуют, особенно, что касается мяса. Его стоимость осталась прежней.

Торговцы молочной продукции утверждают, что снизили цены на 10 леев.

Читайте также
Кишиневцам предложили избавить город от грязи вот таким способом

«Килограмм творога стоил 60 леев, теперь продаем за 50. Люди соблюдают пост, многим просто не по карману».

«Брынзу продаем по 70 леев за кг, иногда по 65 леев. Продажи небольшие, поэтому отдаём по такой цене, которая устраивает покупателя».

Между тем граждане отмечают, что продукты всё равно дорогие.

«Даже если немного и снижают цену, обманывают нас при взвешивании. Хотя и пост, разницы не чувствуется».

«Цены остались высокими, все дорого. Разве что яйца подешевели, а мясо стоит как прежде».

«Раньше десяток яиц стоил 19−20 леев, теперь можно найти по 15. Покупателей меньше, это сильно сказывается на продажах».

На дефицит покупателей жалуются и продавцы мясных отделов. Однако они цены снижать не намерены.

«Покупателей намного меньше, потому что Великий пост. Думаю, цены останутся прежними».

«Когда ездим в село покупать свинью, нам говорят: раз сейчас пост и цена вас не устраивает, приходите на Пасху».

«Что делать, если производители не снижают цены. Покупаем, как есть. Соблюдать пост будем позже, сейчас готовимся к мероприятию».

Великий пост завершится 16 апреля главным праздником всех верующих — Пасхой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
Cуд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь