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09:16 (мск), источник: Om1.ru

На рынке труда Омска имеется больше 20 тысяч свободных вакансий

Как отмечают в центрах занятости, число свободных мест по сравнению с прошлым годом увеличилось, коэффициент напряженности не самый высокий в Сибири.

Омские власти продолжают отслеживать ситуацию с безработицей и отслеживать тренды на рынке труда.

По оперативным данным, имеющимся на 6 марта 2017 года, работодателями заявлены 21233 вакансии. По сравнению с предыдущей неделей число свободных мест увеличилось на 574. Интересно, что по сравнению с 2016 годом число вакансий в банке данных региона увеличилось почти на 5 тысяч. В прошлом году в начале марта было заявлено 16439 вакансий.

Что касается трудоустройства, то число вакансий по-прежнему превышает число желающих работать. Во многом это связано с тем, что среди безработных довольно много граждан с высокими социальными запросами, а на рынке труда заявлено большое число вакансий для рабочих профессий.

Тем не менее, за прошедшую неделю удалось трудоустроить 298 омичей, при этом 77 безработных были направлены на профессиональное обучение.

Что касается так называемого коэффициента напряженности на рынке труда, то он один из самых низких в России. В Омской области он составляет 0,8, на аналогичную дату 2016 года составлял 1,0.

Отметим, что уровень занятости в Омском регионе значительно выше, чем в среднем по Сибири. Омск входит в тройку лидеров с самой высокой долей трудоустроенных граждан.

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