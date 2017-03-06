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09:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацбанк повысил курс евро

Согласно данным Нацбанка, курс евро установлен на понедельник на отметке 2865,14 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,603 гривны за 10 рублей, доллара — на уровне 2711,92 гривны за 100 долларов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 6 марта, на уровне 2711,92 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2865,14 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,603 гривны за 10 рублей.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».

Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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