Нацбанк повысил курс евро
Согласно данным Нацбанка, курс евро установлен на понедельник на отметке 2865,14 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,603 гривны за 10 рублей, доллара — на уровне 2711,92 гривны за 100 долларов.
Согласно данным Нацбанка, курс евро установлен на понедельник на отметке 2865,14 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,603 гривны за 10 рублей, доллара — на уровне 2711,92 гривны за 100 долларов.
КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 6 марта, на уровне 2711,92 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.
Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2865,14 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,603 гривны за 10 рублей.
Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — «ПриватБанк».
Ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.