Суд приостановил работу завода на Урале из-за выбросов вредных веществ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Суд приостановил работу Дегтярского литейно-механического завода в Свердловской области из-за выбросов вредных веществ в атмосферу, сообщили в департаменте общественных и внешних связей губернатора региона.

«Ревдинский городской суд признал виновным АО “Дегтярский литейно-механический завод” (ДЛМЗ) по иску о выбросе вредных веществ в атмосферный воздух и наложил запрет на использование печей, в которых плавили свинец, на 85 суток», — говорится в сообщении.

Ранее жители Дегтярска жаловались на едкий дым, который появлялся над предприятием в ночное время. «2 февраля Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области начало проверку опасного производства. По ее окончании, в рамках административного производства по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ, сотрудники министерства приостановили эксплуатацию печей, наложив на них временные пломбы, и передали дело на рассмотрение в суд», — пояснили там.

Суд установил, что АО «ДЛМЗ» осуществляло выброс вредных веществ в атмосферу без специального разрешения. «Нарушение является грубым и влечет за собой угрозу причинения вреда окружающей среде и здоровью населения, поэтому назначения наказание в виде штрафа не будет являться мерой, достаточной для устранения угрозы здоровью и жизни граждан. Данному юридическому лицу необходимо назначить административное наказание в виде приостановления деятельности», — говорится в решении Ревдинского городского суда.

Проверка, которая прошла при участии представителей областной прокуратуры, областного центра экологического мониторинга, сотрудников полиции и понятых, позволила зафиксировать факт плавки свинца, сделать отбор проб. Химический анализ проб показал, что в выбросах в 72 раза превышена предельная концентрация оксида углерода. Также было выявлено существенное превышение концентрации свинца в атмосфере в результате деятельности предприятия — в 1−3 тыс. раз.