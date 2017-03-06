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09:59 (мск), источник: VN.RU

Отделение Роспатента заработало в Академгородке

Новосибирская область — лидер среди регионов Сибири по развитию инноваций в сфере нанотехнологий. Об этом заявил глава Роспатента Григорий Ивлев на открытии первого регионального отделения федерального института промышленной собственности.

Десятки научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений. Сотни идей и готовых разработок в сфере нано- и биотехнологий. Теперь у наших изобретателей и ученых появилась возможность заявить о своих достижениях на весь мир. Единственное региональное отделение Роспатента открыли в минувшую пятницу, 3 марта, в новосибирском Академгородке.

— Инвестиционный климат Новосибирской области для нас весьма привлекателен, мы благодарны правительству региона и надеемся, что реализуем все задуманные проекты, — сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Суть проста. Изобретателям и ученым Новосибирской области теперь в разы проще получить патент на свое ноу-хау. Эксперты филиала берут на себя функцию взаимодействия с государственными структурами.

— Подчеркну, что возможности практически не ограничены. По некоторым компонентам скорость будет даже быстрее, чем в Москве, — отметил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Сегодня Новосибирская область на 5 месте в рейтинге ассоциации инновационных регионов России. Задача — выйти в тройку лидеров.

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