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10:06 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура Омской области устроила облавы на управляющие компании

Сотрудники предприятий неверно высчитывали плату.

В прокуратуру Омской области в последнее время поступали массовые жалобы от потребителей на управляющие компании. Омичи сетовали на ненормальное взимание платы за потребленные коммунальные ресурсы. Ведомство провело проверку.

«Выявлены нарушения, допущенные управляющими организациями при начислении и взимании соответствующей платы», — сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Силовики подтвердили множество нарушений. Например, управляющая компания «Уют-центр» при расчете платы за холодную и горячую воду неверно учитывала площади чердаков и технических подвалов. Управляющая компания «Жилищник 6» при подсчете платы в одном многоквартирном доме использовала норматив потребления для другой категории жилья. В итоге размер платы был завышен. ООО «УК «Жилищник 7» использовало норматив потребления услуг по водоснабжению, опираясь на утративший силу приказ РЭК Омской области.

Попало и предприятию «Сибирский коммунальник». Управляющая компания начисляла плату за водоотведение при содержании общего имущества в многоквартирных домах. При этом нужный норматив в области отсутствовал. ООО «Сибирский коммунальник» интересовались и представители общественной организации «Оплот». Общественники помогали судиться жителям дома № 14 по улице Кирова, которые сетовали на завышенные тарифы.

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