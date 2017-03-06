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11:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Последние годы в Ростове ремонтируют только восемь процентов дорог

Львиная доля городских артерий нуждается в капитальном ремонте. Особенно в плачевном состоянии находятся дороги после зимы.

Как сделать так, чтобы асфальт не таял вместе со снегом? С этим вопросом корреспондент «Дон-ТР» обратился в департамент автомобильных дорог, там назвали и главных врагов донских магистралей.

Ямочный ремонт сами дорожники сравнивают с работой дантиста. Временное вмешательство не вылечит, но предотвратит дальнейшее разрушение. Впрочем, как показала эта зима, настоящих стоматологов стоят куда дольше, чем латки на дорожных изъянах.

За прошедший сезон локальные участки на некоторых проспектах города приходилось латать больше 10-ти раз. Залитая асфальтная смесь, равняющая сколы и дефекты, в оживленных районах вылетала из-под колёс, в лучшем случае через пару недель, в худшем — через сутки.

На прошлой неделе во время рейда полицейские оценили состояние ростовских дорог на исходе зимнего сезона как плачевное. Сначала года выявили больше 200 случаев дефектов на проезжей части донской столицы.

Власти не могли не обратить внимание на актуальные плакаты и сообщения жителей города в соцсетях о качестве ямочного ремонта. В конце февраля эта тема стала основной для жалоб в мэрию Ростова.

Директор департамента автомобильных дорог лично провёл ночную экскурсию по асфальтобетонному заводу для журналистов. При минусовой температуре дорожники заливают только литую смесь, которую готовят здесь. Причинами неудовлетворительного состояния дорожного полотна, по словам Сергея Лиманова, оказались нарушения в работе подрядных организаций и необычный климат донского региона.

«Мы — одна из уникальных территорий России, в которых зарегистрированы циклы перехода через ноль, то есть ночью минус днём плюс. В связи с этим покрытия подвержены деформациям и разрушениям», — пояснил директор департамента автомобильных дорог Сергей Лиманов.

Основные работы по ликвидации дорожных ям сейчас ведут по ночам.

«Наши дороги остро нуждаются в реконструкции. Например, микрорайон Западный у нас строился в 1960 годы, Северный — в 1970 годы. В то время не было такой интенсивности движения и не было такой нагрузки на полотно», — отметил директор МКУ «Дисоти» Иван Кумбатов.

В Ростове площадь дорожного покрытия составляет около 18,5 миллионов квадратных метров. Последние годы службы ремонтируют около 1 миллиона 300 квадратных метров. Это всего лишь восемь процентов от общей городской сети.

В этом году по программе качественных дорог город планирует получить около двух миллиардов рублей. Масштабный ремонт ждёт проспект Стачки, Большую Садовую на участке от Будённовского до Кировского, улицы Доватора, Орскую, Малиновского. Работы пройдут традиционным и, как уверяют дорожники, более долговечным способом заливки асфальта.

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