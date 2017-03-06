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10:59 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Благоустройство территории вокруг «Ростов-Арены» завершат к ноябрю

Благоустройство территории вокруг стадиона «Ростов-Арена», возводимого в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года, планируется завершить к ноябрю, сообщается на сайте правительства региона.

Источник: Аргументы и факты

«Завершить обустройство территории возле “Ростов-Арены”, включая пешеходный бульвар и пляжную зону левобережья, планируется до 1 ноября 2017 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в рамках благоустройства территории вокруг стадиона с его западной стороны построят большой пешеходный бульвар, высадят деревья, установят архитектурные композиции, которые украсят подсветкой.

С востока проложат основные пешеходные пути и выполнят работы по озеленению.

С южной стороны стадиона обустроят основные площадки для высадки пассажиров, прибывающих из аэропорта «Платов», а также автомобильные парковки и пешеходные проходы.

Напомним, на данный момент строительная готовность «Ростов-Арены» составляет около 70%. Окончательный срок завершения работ — 25 декабря 2017 года.

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