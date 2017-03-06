В Волгоградской области построят 32 километра сельских дорог
Девять подъездных путей к сельским населенным пунктам общей протяженностью более 32 километров возведут в 2017 году в Волгоградской области.
Девять подъездных путей к сельским населенным пунктам общей протяженностью более 32 километров возведут в 2017 году в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Напомним, в 2016 году в Палласовском районе были сданы в эксплуатацию дороги к поселкам Заливной и Калашники. Гарантийный срок на дорожное покрытие трасс составляет пять лет. В случае обнаружения дефектов подрядчики устранят их за свой счет.