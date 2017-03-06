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10:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области построят 32 километра сельских дорог

Девять подъездных путей к сельским населенным пунктам общей протяженностью более 32 километров возведут в 2017 году в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, к примеру, в Палласовском районе в этом году начнется строительство дороги к селу Старая Иванцовка. Протяженность участка составит 7,2 километра. Подрядчик приступит к возведению дороги с наступлением благоприятных погодных условий.

Напомним, в 2016 году в Палласовском районе были сданы в эксплуатацию дороги к поселкам Заливной и Калашники. Гарантийный срок на дорожное покрытие трасс составляет пять лет. В случае обнаружения дефектов подрядчики устранят их за свой счет.

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