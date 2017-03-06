В Волгоградской области построят 32 километра сельских дорог

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, к примеру, в Палласовском районе в этом году начнется строительство дороги к селу Старая Иванцовка. Протяженность участка составит 7,2 километра. Подрядчик приступит к возведению дороги с наступлением благоприятных погодных условий.

Напомним, в 2016 году в Палласовском районе были сданы в эксплуатацию дороги к поселкам Заливной и Калашники. Гарантийный срок на дорожное покрытие трасс составляет пять лет. В случае обнаружения дефектов подрядчики устранят их за свой счет.