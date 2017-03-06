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10:36 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловская область перечислила в федеральный бюджет 12,9 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта, ИА УралПолит.Ru. Свердловская область за январь — февраль 2017 года перечислила в консолидированный бюджет РФ около 32,5 млрд рублей и 12,9 млрд рублей — в федеральный бюджет.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе регионального Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области ФНС, эти показатели на 17,8% и 37,8% выше показателей за аналогичный период 2016 года.

Основная часть поступлений (84,1% от всей суммы дохода в федеральный бюджет) — НДС, который составил 10,8 млрд рублей. Как отмечают в пресс-службе УФНС, поступления увеличились в 1,4 раза.

В федеральный бюджет так же поступило 700 миллионов рублей по налогу на прибыль организаций, что в 1,6 раза больше чем за январь — февраль 2016 года. Это связано с увеличением уплаты этого налога с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам.

В областной бюджет поступило 14,4 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей, что на 9,7% больше поступлений аналогичного периода 2016 года. Основную часть областного бюджета обеспечил налог на доходы физических лиц — 57,9%.

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