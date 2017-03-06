Кабинет Министров РТ утвердил стоимость квадратного метра жилья на селе в 2017 году

Соответствующее постановление от 2 марта 2017 года опубликовано на сайте Правительства РТ.

Согласно документу, социальные выплаты на строительство или приобретение жилья «молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там» будут производиться из расчета 24,3 тыс. рублей за квадратный метр.