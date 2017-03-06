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11:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани стартовал Всероссийский семинар «Формирование комфортной городской среды»

(Казань, 6 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). В казанском ГТРК «Корстон» стартовал всероссийский семинар по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Организатором события выступил Минстрой России.

Источник: ИА Татар-информ

В работе семинара принимают участие министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» Алексей Анисимов, ведущие специалисты в области архитектуры и строительства регионов России, представители политических партий, объединений и общественных организаций.

Семинар продлится два дня. Программа мероприятия более чем насыщенна. Участникам предстоят обсуждения и дискуссии, обмен опытом и наработками в области строительства и благоустройства парков и скверов, прибрежных территорий, зеленых зон и внутридворовых пространств. Наглядные примеры готов представить Татарстан. Одной из точек ознакомительного посещения для участников семинара станет Горкинско-Ометьевский лесопарк.

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