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10:44 (мск), источник: РИА Крым

В Крым тоннами возят фрукты и бобовые из Турции и тысячами — саженцы из Италии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости (Крым). За февраль текущего года специалисты Россельхознадзора проверили 924 тонны и 43200 штук подкарантинной продукции, которую завезли в Крым из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В частности, было проверено 907 тонн фруктов и 17 тонн чечевицы, привезенных на полуостров из Турции, и 43200 саженцев, «приехавших» из Италии.

В то же время украинцы завезти подкарантинную продукцию в Крым не смогли. Так, за прошлый месяц специалисты Россельхознадзора выявили и вернули на Украину 800 килограммов и 182 штуки подкарантинных продуктов растительного происхождения.

Кроме того, по информации пресс-службы, контролировались и продукты, экспортируемые из Крыма. Так, за февраль зафиксировано 13975 тонн экспортируемой продукции, в том числе 4964 тонны пшеницы, 7000 тонн ячменя и 2011 тонн подсолнечника.

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