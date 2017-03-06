В Крым тоннами возят фрукты и бобовые из Турции и тысячами — саженцы из Италии

В частности, было проверено 907 тонн фруктов и 17 тонн чечевицы, привезенных на полуостров из Турции, и 43200 саженцев, «приехавших» из Италии.
В то же время украинцы завезти подкарантинную продукцию в Крым не смогли. Так, за прошлый месяц специалисты Россельхознадзора выявили и вернули на Украину 800 килограммов и 182 штуки подкарантинных продуктов растительного происхождения.
Кроме того, по информации пресс-службы, контролировались и продукты, экспортируемые из Крыма. Так, за февраль зафиксировано 13975 тонн экспортируемой продукции, в том числе 4964 тонны пшеницы, 7000 тонн ячменя и 2011 тонн подсолнечника.