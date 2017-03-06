В Крым тоннами возят фрукты и бобовые из Турции и тысячами — саженцы из Италии

В частности, было проверено 907 тонн фруктов и 17 тонн чечевицы, привезенных на полуостров из Турции, и 43200 саженцев, «приехавших» из Италии.

В то же время украинцы завезти подкарантинную продукцию в Крым не смогли. Так, за прошлый месяц специалисты Россельхознадзора выявили и вернули на Украину 800 килограммов и 182 штуки подкарантинных продуктов растительного происхождения.