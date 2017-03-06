Красноярский ученый: В XXI веке город может обойтись и без метро

Красноярский ученый, доктор физико-математических наук Рэм Хлебопрос считает, что в XXI веке город может обойтись и без метро, если грамотно развивать иные варианты решения проблемы общественного транспорта.

«Я не могу сказать, что являюсь противником строительства метро в Красноярске. Однако, по моему мнению, в XXI веке можно вместо метро рассмотреть какой-либо другой вариант решения проблемы общественного транспорта. В этом вопросе также накладывается следующее обстоятельство: если мы строим метро, то на него деньги дает федерация. А если мы будем строить что-то другое, например, надземку, а делать это обязательно надо, то изыскивать средства должен край», — сказал ученый в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«У меня есть своя позиция по поводу строительства метро в Красноярске. Дело в том, что земля излучает радиацию. Имеется естественный фон, который меняется от места к месту. В среднем по Красноярску радиоактивность почвы выше среднемировой в 2,5 раза, а местами — в 5−6 раз. Поэтому если мы выроем землю, мы выпустим радиацию. А если ее выдувать, то возникает вопрос, как это делать и кто будет это делать. Эта сторона дела должна быть отдельно выделена при строительстве метрополитена, — рассуждает Рэм Хлебопрос. — Однако, к сожалению, опыт, который имеется при строительстве метро в России, не такой, чтобы эта проблема заранее учитывалась».

«Второй момент, очень важный. Метро — это не ларек на площади, сегодня его поставили, а завтра снесли. Метро — на сотни лет. По моему мнению, метро в Москве и Санкт-Петербурге не очень сочетается с остальным общественным транспортом, с трамваями, троллейбусами. А опыт Парижа и Бостона показывает, что только центр нуждается в подземном метро, а потом можно выходить наружу и сочетать его с обычными трамваями, электричками и так далее. В общем, если учесть все замечания, метро в Красноярске строить можно. Но, боюсь, как всегда все пойдут по пути наименьшего сопротивления — чтобы работы поменьше и подешевле. А “подешевле” не надо, так как метро делается не на один день», — подытожил доктор физико-математических наук.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярск не теряет надежды построить метро. На сегодняшний день в краевом центре пройдено более 3 километров подземных выработок. Часть из них в соответствии с действующими нормативами и экономической целесообразностью законсервирована.

И. о. директора управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов ранее в интервью ИА REGNUM рассказал, что все станции и тоннели недостроенного красноярского метрополитена необходимо содержать в безопасном состоянии: откачивать воду, следить за деформациями грунта, выполнять работы по вентиляции и так далее. Ежегодно из краевого бюджета на эти цели выделяется 76 млн рублей.

Объем финансирования, который необходим Красноярску, чтобы ввести в эксплуатацию первую ветку метро, составляет порядка 60 млрд рублей. Однако проект, утвержденный в начале 90-х годов, устарел и в определенных своих разделах перестал соответствовать современным реалиям, подчеркнул Игорь Иванов.

В целом, говорить о скором начале строительства метрополитена в Красноярске «пока преждевременно», сказал Иванов, добавив, что в краевом центре сейчас делается упор на развитие других видов общественного транспорта, в том числе городской электрички, «которая может стать аналогом наземного метро».

Напомним, выступая ранее перед депутатами городского совета Красноярска, Игорь Иванов обмолвился, что метрополитен «будет виден красноярцам в течение трех с половиной лет».