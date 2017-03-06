Красноярский ученый: В XXI веке город может обойтись и без метро
Метро в Красноярске строить можно, считает доктор
Метро в Красноярске строить можно, считает доктор
Красноярский ученый, доктор
«Я не могу сказать, что являюсь противником строительства метро в Красноярске. Однако, по моему мнению, в XXI веке можно вместо метро рассмотреть
«У меня есть своя позиция по поводу строительства метро в Красноярске. Дело в том, что земля излучает радиацию. Имеется естественный фон, который меняется от места к месту. В среднем по Красноярску радиоактивность почвы выше среднемировой в 2,5 раза, а местами — в 5−6 раз. Поэтому если мы выроем землю, мы выпустим радиацию. А если ее выдувать, то возникает вопрос, как это делать и кто будет это делать. Эта сторона дела должна быть отдельно выделена при строительстве метрополитена, — рассуждает Рэм Хлебопрос. — Однако, к сожалению, опыт, который имеется при строительстве метро в России, не такой, чтобы эта проблема заранее учитывалась».
«Второй момент, очень важный. Метро — это не ларек на площади, сегодня его поставили, а завтра снесли. Метро — на сотни лет. По моему мнению, метро в Москве и
Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярск не теряет надежды построить метро. На сегодняшний день в краевом центре пройдено более 3 километров подземных выработок. Часть из них в соответствии с действующими нормативами и экономической целесообразностью законсервирована.
И. о. директора управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов ранее в интервью ИА REGNUM рассказал, что все станции и тоннели недостроенного красноярского метрополитена необходимо содержать в безопасном состоянии: откачивать воду, следить за деформациями грунта, выполнять работы по вентиляции и так далее. Ежегодно из краевого бюджета на эти цели выделяется 76 млн рублей.
Объем финансирования, который необходим Красноярску, чтобы ввести в эксплуатацию первую ветку метро, составляет порядка 60 млрд рублей. Однако проект, утвержденный в начале 90-х годов, устарел и в определенных своих разделах перестал соответствовать современным реалиям, подчеркнул Игорь Иванов.
В целом, говорить о скором начале строительства метрополитена в Красноярске «пока преждевременно», сказал Иванов, добавив, что в краевом центре сейчас делается упор на развитие других видов общественного транспорта, в том числе городской электрички, «которая может стать аналогом наземного метро».
Напомним, выступая ранее перед депутатами городского совета Красноярска, Игорь Иванов обмолвился, что метрополитен «будет виден красноярцам в течение трех с половиной лет».