Дом для медиков планируют начать строить в Братске в 2018 году
Правительство Иркутской области готово софинансировать строительство дома для медиков в Братске.
Правительство Иркутской области готово софинансировать строительство дома для медиков в Братске.
Об этом 6 марта 2017 года сообщила
Также братчане спросили об увеличении квот на реабилитацию участников военных действий в санатории «Юбилейный», чтобы они могли получать медпомощь в Братске, а не в Иркутске. Глава региона поручил министерству социального развития, опеки и попечительства и министерству здравоохранения рассмотреть такую возможность.
Во время обсуждения вопроса увеличения количества льготных поездок на муниципальном транспорте Сергей Левченко акцентировал, что организация льготного проезда относится к полномочиям муниципального образования. «Если по всем направлениям областное правительство будет забирать обязательства муниципалитетов на свой уровень, тогда придется вернуться к вопросу перераспределения доходной части местных бюджетов в пользу регионального», — подчеркнул губернатор.