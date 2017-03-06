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12:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дом для медиков планируют начать строить в Братске в 2018 году

Правительство Иркутской области готово софинансировать строительство дома для медиков в Братске.

Об этом 6 марта 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко на встрече с жителями города, которая прошла 3 марта. Сергей Левченко отметил, что в муниципалитете необходимо подготовить проектно-сметную документацию и провести экспертизу, чтобы на следующий год на условиях софинансирования началось возведение дома.

Также братчане спросили об увеличении квот на реабилитацию участников военных действий в санатории «Юбилейный», чтобы они могли получать медпомощь в Братске, а не в Иркутске. Глава региона поручил министерству социального развития, опеки и попечительства и министерству здравоохранения рассмотреть такую возможность.

Во время обсуждения вопроса увеличения количества льготных поездок на муниципальном транспорте Сергей Левченко акцентировал, что организация льготного проезда относится к полномочиям муниципального образования. «Если по всем направлениям областное правительство будет забирать обязательства муниципалитетов на свой уровень, тогда придется вернуться к вопросу перераспределения доходной части местных бюджетов в пользу регионального», — подчеркнул губернатор.

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