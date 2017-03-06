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10:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии насчитывается 24,5 тысячи безработных — служба занятости

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По последней информации службы занятости, в Башкортостане насчитывается 24,5 тысячи официально зарегистрированных безработных.

Источник: Reuters

В республиканском банке вакансий содержится информация о 33,4 тысячи рабочих местах. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,22 процента.

По предварительным данным обследования населения по проблемам занятости, проведенных Росстатом за 2016 год, среднегодовая численность рабочей силы составила в Башкортостане 2,011 млн человек. Из них более 1,895 млн — занятые граждане, 116 тысяч человек — безработные.

Как сообщало агентство «Башинформ», среднемесячная зарплата работников предприятий и организаций в регионе за январь-декабрь 2016 года составила 27 820 рублей. Это на 7,1 процента больше, чем в 2015 году.

Увеличение заработной платы в целом за год произошло во всех отраслях.

Традиционно самые высокие зарплаты в сфере производства нефтепродуктов — в среднем 69 442 рубля, а также в сфере добычи полезных ископаемых — 53 665 рублей.

Те, кто занят в химическом производстве, в целом за 2016 год получили в среднем 43 311 рублей в месяц.

Также в пятерку самых высокодоходных видов экономической деятельности вошли «Финансовая деятельность» — 41 987 рублей в месяц и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» — 38 793 рубля.

При этом самые маленькие зарплаты получают те, кто занят в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви — 11 868 рублей, а также работники сельского и лесного хозяйства — 15 400.

В пятерку самых низкооплачиваемых отраслей также вошли: «Текстильное и швейное производство» — 15 788 рублей, «Гостиницы и рестораны» — 16 621, «Прочие производства» — 17 619, сообщает Башкортостанстат.

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