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15:11 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области на модернизацию водоснабжения выделят 4 млрд рублей

Около 4 млрд рублей будет направлено в 2017 году на строительство, реконструкцию и капремонт объектов водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба областного министерства ЖКХ.

Как говорится в сообщении, до конца года будет обеспечен системами водоснабжения и водоотведения аэропортовый комплекс Платов, на завершение строительства предусмотрено более 119 млн рублей.

«Решится “водный” вопрос в казачьей станице Старочеркасской, где планируется сформировать международный туристический кластер. В 12 территориях построят, капитально отремонтируют, реконструируют системы водоснабжения и водоотведения. На эти цели направят полмиллиарда рублей», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, около 100 млн рублей направят на завершение строительства водопроводных очистных сооружений в северо-западной части Ростова с водозаборными сооружениями в районе хутора Дугино. А на обеспечение водоотведением развивающихся районов города — микрорайона Левенцовский и северо-западной промзоны — в этом году предусмотрено около 1 млрд рублей. Сообщается также, что продолжится восстановление локальных систем водоснабжения в малых населенных пунктах региона — на обеспечение артезианской водой населения за три ближайшие года будет направлено более четверти миллиарда рублей.

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