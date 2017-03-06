В Ростовской области на модернизацию водоснабжения выделят 4 млрд рублей

Как говорится в сообщении, до конца года будет обеспечен системами водоснабжения и водоотведения аэропортовый комплекс Платов, на завершение строительства предусмотрено более 119 млн рублей.

«Решится “водный” вопрос в казачьей станице Старочеркасской, где планируется сформировать международный туристический кластер. В 12 территориях построят, капитально отремонтируют, реконструируют системы водоснабжения и водоотведения. На эти цели направят полмиллиарда рублей», — уточнили в пресс-службе.