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11:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани начат ремонт в 67 домах из 244 запланированных на 2017 год

(Город Казань KZN.RU, 6 марта, Михаил Ченцов). В Казани начат ремонт в 67 многоквартирных домах из 244, включенных в программу капремонта на 2017 год. Об этом на традиционном аппаратном совещании в Исполкоме города сообщил заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Как отметил докладчик, в 130 домах планируется выполнить весь комплекс работ на сумму 1 млрд руб. Всего же в этом году ремонт многоквартирных домов запланирован на общую сумму 1,5 млрд руб.

В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что из полутора миллиардов выделенных средств, более половины — 51% или 776 миллионов — это средства населения. По мнению градоначальника, такое распределение финансовой нагрузки играет вескую роль в реализации программы капитального ремонта.

«Пока другие города говорили, в Татарстане этот вопрос был решен. Казань стала одной из первых столиц субъекта федерации, которая нашла понимание с населением. Результат говорит сам за себя — свыше 40% жилого фонда на сегодняшний день уже отремонтировано. Это важнейшая программа — она затрагивает интересы каждого жителя», — поделился мнением И. Метшин.

Глава столицы РТ также отметил, что для городских властей важно мнение казанцев при проведении капитального ремонта.

«Для нас сегодня прописная истина — все работы согласовываются с населением и населением же принимаются. Важно, что капитально ремонтируется инженерная начинка домов — устанавливаются приборы погодного регулирования, счетчики, происходит массовый переход на индивидуальные тепловые пункты, что позволит населению экономить средства на оплате коммунальных платежей», — сказал мэр Казани.

Помимо программы ремонта многоквартирных домов в своем докладе И. Гиниятуллин также сообщил о планах на 2017 год по обновлению социальных объектов. Он рассказал, что за 5 лет реализации программы капитального ремонта школ старше 30 лет, стартовавшей по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова, отремонтировано 122 общеобразовательных учреждения на сумму 2,8 млрд руб. Как отметил И. Гиниятуллин, в 2017 году ремонт состоится еще в 12 школах, после чего останутся неотремонтированными четыре учреждения образования.

Ильсур Метшин особенно подчеркнул важность этой президентской программы, отметив, что те условия, в которых казанские школы находились десятилетиями, вспоминаются, как страшный сон. «Спасибо Президенту за одну из 35 уникальных республиканских президентских программ. Она уже подходит к завершению и неотремонтированные школы свыше 30 лет в Казани практически исчисляются единицами. Из капитального ремонта школ мы плавно переходим к ремонту детских садов. Если за два года мы сделали семь, в этом году мы сделаем сразу девять», — подытожил градоначальник.

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