В Уфе начали сносить часть ТСК «Кувыкинский»
УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе начали сносить часть
УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе начали сносить часть
Несколько работников сегодня, 6 марта, занялись демонтажем крыши и стекол здания, расположенного по адресу: ул. Ст. Кувыкина, 16. На месте работает один подъемный кран. Территория возле здания давно закрыта металлическим забором, падающие стекла опасности для пешеходов не представляют.
Как сообщало агентство «Башинформ», решение о сносе ТСК «Кувыкинский» приняла администрация Уфы 10 февраля.
Городская комиссия по чрезвычайным состояниям признала здание аварийным