Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Видео кортежа Владимира Путина вызвало шквал обсуждений в Сети
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Новое оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе начали сносить часть ТСК «Кувыкинский»

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе начали сносить часть торгового-сервисного комплекса «Кувыкинский».

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Несколько работников сегодня, 6 марта, занялись демонтажем крыши и стекол здания, расположенного по адресу: ул. Ст. Кувыкина, 16. На месте работает один подъемный кран. Территория возле здания давно закрыта металлическим забором, падающие стекла опасности для пешеходов не представляют.

Как сообщало агентство «Башинформ», решение о сносе ТСК «Кувыкинский» приняла администрация Уфы 10 февраля.

Городская комиссия по чрезвычайным состояниям признала здание аварийным из-за угрозы обрушения. Причина — карстовые явления. Часть здания должны демонтировать до 15 марта.

Комментарии
1
lexx
интересно а что будет на месте этого здания? а домам по близи разве не угрожают карсты?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Анкаре арестовали россиянку, связанную с убийцей посла Карлова
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Стали известны подробности ранения российского генерала в Сирии
Cуд отменил приговор воспитательнице Евгении Чудновец
Умер снявшийся в «Балладе о солдате» актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный выплатили долги по зарплате
Права на новый фильм Звягинцева приобрели все европейские страны
Спорт
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова Рассказываем о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Почему Opel продали не Сбербанку, а французам? С четвёртой попытки немецкий Opel нашёл своего владельца — европейские подразделения концерна GM покупает франко-китайская группа PSA. Что это значит для нас?
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Программу маткапитала продлят на пять лет
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь