Более миллиарда рублей направят на ремонт и реконструкцию хабаровских дорог

На повышение качества и безопасности хабаровских дорог в этом году направят 1 млрд 282 млн рублей. Краевой центр вошел в федеральную программу развития транспортной инфраструктуры, рассчитанную до 2015 года. В рамках программы запланированы капитальный и текущий ремонт дорог, строительство новых трасс, а также установка на магистралях освещения, современных дорожных знаков и информационных табло, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Как сообщили в администрации Хабаровска, благодаря программе в городе появится восемь километров трасс, которые отвечают всем требованиям безопасности. Средства на развитие дорожной сети выделены из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и городского.

Уже в этом году будет проведена реконструкция улицы Краснореченской до улицы Богачева, капитально отремонтируют и улицу Суворова от проспекта 60-летия Октября до улицы Ворошилова. Ремонтные работы также запланированы на дороге до села Ракитного. Кроме того, появится дорога от индустриального парка «Авангард» до улицы Новой.

Согласно плану работ, на четырехкилометровом участке проспекта 60-летия Октября появится современное освещение. На части улицы Пионерской построят барьерное бетонное ограждение по разделительной полосе, а шесть пешеходных переходов обустроят мигающими сигнализаторами. На ряде дорог дальневосточной столицы появятся современные дорожные знаки и информационные табло.

«Информационные табло — новинка для нашего города. Это будет система экранов, на которых водители смогут считывать информацию, где какие работы проводятся — для того, чтобы они смогли подкорректировать свой маршрут», — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо.

Затраты на текущий ремонт дорог в этом году составят 312 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 32 сложных участка в разных районах города. Например, работы развернутся на улицах Даниловского, Ворошилова, на Батуевской ветке, улицах Руднева, Льва Толстого, Дзержинского и других.

В программе также уделено внимание системам видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Такие приборы появятся сразу на пяти улицах Хабаровска, 41 светофор дооборудуют видеокамерами, на части перекрестков уже существующее оборудование будет модернизировано.

Модернизация коснется и городского центра безопасности дорожного движения. Его дооснастят программным комплексом, который позволит лучше выявлять нарушителей правил дорожного движения.

«Отличительной особенностью этой программы является то, что она измеряется такими важными показателями, как снижение аварийности на автомагистралях, повышение их качества, приведение дорог к соответствию всем современным нормативам. Ожидается, что после реализации программы аварийность снизится на 15−20 процентов», — отметил Олег Гроо.