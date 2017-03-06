Подготовлен проект льготного проездного с разным количеством поездок

Департамент дорог и транспорта города Перми разработал проект внесения изменений в решение Пермской городской думы «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми».

Сейчас он проходит внутреннее согласование в администрации и будет вынесен на мартовское пленарное заседание городской Думы.

Администрация города Перми приняла принципиальное решение отменить ограничения, связанные с местом жительства студентов. Это значит, что купить проездной смогут и иногородние учащиеся вузов, предъявив студенческий билет. Такое изменение внесено в проект решения.



Кроме того, предлагается предоставить льготникам возможность самим выбирать количество поездок — 60, 90 или 120. Стоимость проездных будет различной, при этом сумма скидки по проездному останется неизменной — 40% от стоимости поездки, то есть при общегородской цене одной поездки 20 рублей цена льготной поездки составляет 12 рублей, еще 8 рублей компенсируется за счет бюджета города.



Напомним, электронная система учета льготных пассажиров заработала в Перми с начала 2017 года. На сегодняшний день к системе подключено 22 автобусных маршрутах. Что касается студентов, то они крайне не довольны введением лимита и даже планируют митинг.