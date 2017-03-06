Организаторы подвели итоги сочинского инвестфорума

Ключевым событием форума стало выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на пленарном заседании «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики».

По окончании заседания прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Премия развития — 2017». Она вручалась за значительный вклад в социально-экономическое развитие России. Форум впервые провели в новом формате, сделав акцент на внутрироссийскую повестку.

Как отметили организаторы, перенос инвестфорума с сентября на февраль позволил равномерно распределить ключевые экономические форумы по всему году и полно задействовать сочинскую олимпийскую инфраструктуру.

В рамках деловой программы состоялось 41 мероприятие. Их участники обсудили региональную политику, инвестиционный климат в субъектах РФ, возможности для развития бизнеса, вызовы цифровой экономики, повышение эффективности производства, повышение доступности энергетической инфраструктуры, финансирование инфраструктурных проектов, межбюджетные отношения. В обсуждениях и дискуссиях форума приняли участие более 400 спикеров и модераторов.

Кроме того, на площадке форума наградили лауреатов Национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра» и лауреатов Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2016».

В Сочи презентовали XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Ялтинский международный экономический форум.

На выставке субъектов Российской Федерации 18 регионов представили реализуемые инвестиционные проекты, форум 4792 участника из России и 36 стран, в том числе 900 представителей СМИ. За два дня инвестиционного форума подписали 377 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 490,3 млрд рублей.

Кроме того, современная олимпийская инфраструктура Сочи позволила реализовать в рамках форума обширную спортивную программу.