Организаторы подвели итоги сочинского инвестфорума
СОЧИ, 6 марта, РИА ФедералПресс. Организаторы Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел 27 и 28 февраля, подвели его итоги.
СОЧИ, 6 марта, РИА ФедералПресс. Организаторы Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел 27 и 28 февраля, подвели его итоги.
Ключевым событием форума стало выступление
По окончании заседания прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Премия развития — 2017». Она вручалась за значительный вклад в
Как отметили организаторы, перенос инвестфорума с сентября на февраль позволил равномерно распределить ключевые экономические форумы по всему году и полно задействовать сочинскую олимпийскую инфраструктуру.
В рамках деловой программы состоялось 41 мероприятие. Их участники обсудили региональную политику, инвестиционный климат в субъектах РФ, возможности для развития бизнеса, вызовы цифровой экономики, повышение эффективности производства, повышение доступности энергетической инфраструктуры, финансирование инфраструктурных проектов, межбюджетные отношения. В обсуждениях и дискуссиях форума приняли участие более 400 спикеров и модераторов.
Кроме того, на площадке форума наградили лауреатов Национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра» и лауреатов Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2016».
В Сочи презентовали XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Ялтинский международный экономический форум.
На выставке субъектов Российской Федерации 18 регионов представили реализуемые инвестиционные проекты, форум 4792 участника из России и 36 стран, в том числе 900 представителей СМИ. За два дня инвестиционного форума подписали 377 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму 490,3 млрд рублей.
Кроме того, современная олимпийская инфраструктура Сочи позволила реализовать в рамках форума обширную спортивную программу.