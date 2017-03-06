В Перми на 14-ти улицах отремонтировали дороги

В краевой столице приступили к раннему дорожному ремонту. С начала таяния снега работы были произведены на 14-ти улицах. Среди них улицы Василия Каменского, Боровая, Желябова, Трамвайная, Барамзиной, 2-ой Шоссейная, Красина, Екатерининская на участке от Плеханова до Крисанова, на проезде от улицы Малкова, 6 до Академика Вавилова, 7, проспекте Парковом и на спуске по шоссе Космонавтов.



По данным горадминистрации, в ближайшее время запланированы работы на Окулова.