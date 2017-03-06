На ремонт стадиона «Химик» добавят средства из бюджета Иркутской области — Олег Кузнецов

Об этом рассказал депутат ЗС Олег Кузнецов на встрече с депутатами фракции ЛДПР думы Усолья-Сибирского.

«Я получил ответ от заместителя председателя правительства Валентины Вобликовой и министра спорта Иркутской области Ильи Резника, в котором говорится о выделении на завершение капитального ремонта стадиона 94 млн 517 тысяч рублей, из которых почти 90 млн — из областного бюджета и 4 млн 725 тысяч — из местного», — рассказал Олег Кузнецов.

По мнению депутатов городской думы, Усолью-Сибирскому необходимо максимально увеличить участие в подобных государственных программах. Кроме того, депутаты высказали общую позицию о том, что областному правительству необходимо усилить работу с предпринимательским сообществом по реализации проектов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Усолье-Сибирском.

Немаловажной темой на встрече стала многолетняя и до сих пор нерешенная проблема демеркуризации ртутных отходов на некогда градообразующем усольском предприятии «Химпром». «Проблема демеркуризации — задача государственного уровня! 2017 год указом президента объявлен Годом экологии», — напомнил Олег Кузнецов. Было принято решение обратиться к депутату Государственной думы от ЛДПР Андрею Луговому с просьбой помочь ускорить начало работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза.