На ремонт стадиона «Химик» добавят средства из бюджета Иркутской области — Олег Кузнецов
Средства на продолжение капремонта спортивного комплекса «Химик» в
Средства на продолжение капремонта спортивного комплекса «Химик» в
Об этом рассказал депутат ЗС Олег Кузнецов на встрече с депутатами фракции ЛДПР думы
«Я получил ответ от заместителя председателя правительства Валентины Вобликовой и министра спорта Иркутской области Ильи Резника, в котором говорится о выделении на завершение капитального ремонта стадиона 94 млн 517 тысяч рублей, из которых почти 90 млн — из областного бюджета и 4 млн 725 тысяч — из местного», — рассказал Олег Кузнецов.
По мнению депутатов городской думы,
Немаловажной темой на встрече стала многолетняя и до сих пор нерешенная проблема демеркуризации ртутных отходов на некогда градообразующем усольском предприятии «Химпром». «Проблема демеркуризации — задача государственного уровня! 2017 год указом президента объявлен Годом экологии», — напомнил Олег Кузнецов. Было принято решение обратиться к депутату Государственной думы от ЛДПР Андрею Луговому с просьбой помочь ускорить начало работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза.