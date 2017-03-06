В Башкирии малому бизнесу снизили ставку по микрозаймам
С 1 марта малый бизнес будет пользоваться микрозаймами по фиксированной ставке 12%.
С 1 марта малый бизнес будет пользоваться микрозаймами по фиксированной ставке 12%.
По данным на начало марта текущего года, общий объем микрофинансовой поддержки малого бизнеса составляет 1,8 млрд рублей. Именно с такой цифрой Башкирия занимает 12 место в общероссийском рейтинге.
Как сообщают в госкомитете по предпринимательству РБ, объем микрофинансовой поддержки субъектов малого предпринимательства в 2017 году составит порядка 350 млн рублей.