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11:57 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии малому бизнесу снизили ставку по микрозаймам

С 1 марта малый бизнес будет пользоваться микрозаймами по фиксированной ставке 12%.

Источник: Reuters

По данным на начало марта текущего года, общий объем микрофинансовой поддержки малого бизнеса составляет 1,8 млрд рублей. Именно с такой цифрой Башкирия занимает 12 место в общероссийском рейтинге.

Как сообщают в госкомитете по предпринимательству РБ, объем микрофинансовой поддержки субъектов малого предпринимательства в 2017 году составит порядка 350 млн рублей.

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