В Башкирии малому бизнесу снизили ставку по микрозаймам

По данным на начало марта текущего года, общий объем микрофинансовой поддержки малого бизнеса составляет 1,8 млрд рублей. Именно с такой цифрой Башкирия занимает 12 место в общероссийском рейтинге.

Как сообщают в госкомитете по предпринимательству РБ, объем микрофинансовой поддержки субъектов малого предпринимательства в 2017 году составит порядка 350 млн рублей.