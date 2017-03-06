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12:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Около 50 млн. рублей доначислений за потреблённое в 2016 году тепло заплатят нижегородцы «Теплоэнерго»

Перерасчёт был произведён на основании приборов учёта.

Около 50 млн. рублей доначислений за потреблённое в 2016 году тепло заплатят нижегородцы ОАО «Теплоэнерго. Как сообщил по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода заместитель, временно исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Миронов, увеличение платежа за тепло в февральских квитанциях некоторых абонентов произошло на сумму от 1,5 до 3 тыс. рублей.

«Перерасчёт был произведён на основании приборов учёта. Увеличение по некоторым объектам произошло от 1,5 до 3 тыс. рублей, что существенно для каждого жителя», — сказал чиновник.

По словам гендиректора ОАО «Теплоэнерго» Александра Котельникова, рост платежа существует по некоторым отдельным домам. «Количество домов небольшое и составляет несколько процентов по городу», — сказал он.

Рост платежа объясняется тем, что некоторые дома, согласно приборам учёта, потребили больше тепла, чем это было запланировано на год. В большинстве домов города выбран способ оплаты 1/12, т.е. платёж за зимние месяцы разделяется на весь год. «Нам самим это не нравится, но этот способ удобен жителям. Потому что в этом случае зимой нет гигантского платежа, он “размазывается” по всему году», — отметил гендиректор «Теплоэнерго». В рамках такого способа государством установлено, что по окончании года проводится балансировка и дома, которые потребили больше тепла, платят больше.

Нижний Новгород работает по приборам учёта три года. Два года, по данным Котельникова, были в основном отрицательные цифры и жителям делался перерасчёт в сторону возврата, а за 2016 года по некоторые дома получили доначисление на сумму около 50 млн. рублей. Есть и такие дома, кто потребил меньше тепла. Возврат составляет 24 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что долг ОАО «Теплоэнерго» перед ОАО «Нижегородский водоканал» составляет почти 140 млн. рублей.

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