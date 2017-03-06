В Миннацэкономики рассказали, с чем связан рост цен на товары в Казахстане
Наибольший рост цен отмечен на мясо.
Наибольший рост цен отмечен на мясо.
«Наибольший рост цен отмечен на мясо говядины, баранины. Среди овощей: картофель, лук и капуста. Одним из факторов, влияющих на изменение цен, является увеличение затрат на услуги хранения. Причиной роста цен является и подорожание кормов, а также увеличение транспортных расходов и повышение цен на ГСМ», — сообщила Самал Ибраева в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.
Вместе с тем, как отметила
«Они направлены на сдерживание спекулятивного роста цен. Предлагается передать полномочия по установлению пределов цен на социально значимые продовольственные товары местным исполнительным органам, что позволит оперативно реагировать на повышение цен на местах», — добавила она.
Кроме того, предполагается, что местные исполнительные органы будут тесно работать с бизнесом, что позволит объективно определять на месте причины роста цен.