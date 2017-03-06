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13:19 (мск), источник: Nur.kz

В Миннацэкономики рассказали, с чем связан рост цен на товары в Казахстане

Наибольший рост цен отмечен на мясо.

Источник: Nur.kz

Пресс-секретарь Министерства национальной экономики Самал Ибраева рассказала, с чем связан рост цен на товары в Казахстане. По ее словам, цены на социально значимые товары с начала года выросли всего на 2%.

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«Наибольший рост цен отмечен на мясо говядины, баранины. Среди овощей: картофель, лук и капуста. Одним из факторов, влияющих на изменение цен, является увеличение затрат на услуги хранения. Причиной роста цен является и подорожание кормов, а также увеличение транспортных расходов и повышение цен на ГСМ», — сообщила Самал Ибраева в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Вместе с тем, как отметила пресс-секретарь МНЭ, министерство на сегодняшний момент разработало ряд законодательных поправок по вопросам регулирования торговой деятельности.

«Они направлены на сдерживание спекулятивного роста цен. Предлагается передать полномочия по установлению пределов цен на социально значимые продовольственные товары местным исполнительным органам, что позволит оперативно реагировать на повышение цен на местах», — добавила она.

Кроме того, предполагается, что местные исполнительные органы будут тесно работать с бизнесом, что позволит объективно определять на месте причины роста цен.

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