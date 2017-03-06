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14:00 (мск), источник: Интерфакс

«Победа» обучит сотрудников самбо и дзюдо для защиты от агрессивных пассажиров

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — Авиакомпания «Победа» отказалась от идеи нанять охранников для защиты своих сотрудников от агрессивных пассажиров и вместо этого обучит их технике самообороны.

«Мы нашли более выгодный вариант (чем наем ЧОПов — ИФ): будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты», — заявил журналистам гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

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Он пояснил, что привлечение ЧОПов увеличило бы стоимость авиабилетов на 2%, тогда как проведение мастер-классов по самообороне обойдется намного дешевле и на цены не повлияет.

Ранее сообщалось о ряде нападений пассажиров на сотрудников «Победы». Так, 10 февраля в московском аэропорту «Внуково» пассажир избил менеджера авиакомпании. Мужчина, опоздавший на рейс, начал требовать возврата денег за билет, после чего плюнул сотруднику в лицо и ударил его несколько раз по голове.

«Победа» — низкобюджетная авиакомпания группы «Аэрофлот». Образована в сентябре 2014 году вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность «Добролета».

Приемы самбо | Источник: РИА "Новости"
Комментарии
3
Иван Петров
А также капоэйра, боям без правил, карате, айкидо и айкипосле.
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Милона Соколова
Одиночество - не приговор! Знакомься, здесь все лучшие девушки страны!
Введи в поиске этот адрес: ⓏⓎⓁⓉ. ⓇⓊ
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Сергей Саморуков
И получат потом эти сотрудники, в случае травмы нападавшего, статью за превышение обороны . И адвокаты всю экономию сожрут .
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