«Победа» обучит сотрудников самбо и дзюдо для защиты от агрессивных пассажиров

«Мы нашли более выгодный вариант (чем наем ЧОПов — ИФ): будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты», — заявил журналистам гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Он пояснил, что привлечение ЧОПов увеличило бы стоимость авиабилетов на 2%, тогда как проведение мастер-классов по самообороне обойдется намного дешевле и на цены не повлияет.

Ранее сообщалось о ряде нападений пассажиров на сотрудников «Победы». Так, 10 февраля в московском аэропорту «Внуково» пассажир избил менеджера авиакомпании. Мужчина, опоздавший на рейс, начал требовать возврата денег за билет, после чего плюнул сотруднику в лицо и ударил его несколько раз по голове.

«Победа» — низкобюджетная авиакомпания группы «Аэрофлот». Образована в сентябре 2014 году вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность «Добролета».