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12:31 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали о лицензии частной компании на освоение шельфа Крыма

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости/Прайм. Частная компания «Новые проекты» получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма, пишет газета «Коммерсант».

Источник: РИА "Новости"

По данным источников издания, в конце прошлого года директор ООО «Новые проекты» Антон Дорноступ уведомил Роснедра о намерении компании составить план работ на участке Глубокая. Первую поисковую скважину предполагается пробурить в течение восьми лет.

Как отмечает «Коммерсант», компания владела лицензией на этот участок с 2012 года, но тогда «Новые проекты» были украинским юрлицом. Ресурсы компании по C3 в 2011 году оценивались в 8,3 миллиона тонн нефти и 1,4 миллиарда кубометров газа. После получения российской лицензии площадь Глубокой сократилась до 338 квадратных километров, пишет газета. При этом источники издания в отрасли отмечают, что не слышали о «Новых проектах».

Первоначально их собственником была киевская «Фосизонс Трейд», но в декабре 2015 года компанию продали бывшему замглавы Ялты Виталию Мостовому. С мая 2016 года 99% «Новых проектов» владеет принадлежащее Дорноступу АО «Главнефтесервис», еще один процент — у Олега Кочагова (главы АО «Полюс Логистика», структуры «Полюса»).

Появление частной компании на шельфе стало неожиданностью — по закону там разрешается работать только госкомпаниям, за исключением «старых» лицензий, выданных до мая 2008 года. После воссоединения Крыма с Россией обладатели украинских лицензий могли переоформить их в упрощенном порядке до 1 октября 2015 года, чем могли воспользоваться «Новые проекты», если обратились в Роснедра и прошли полагающуюся проверку Минобороны и ФСБ, отмечает газета.

Источник издания, близкий к «Новым проектам», пояснил, что изначально у инвесторов еще украинской компании был план наладить добычу газа для поставки в Крым, но он сомневается в реализации этого проекта.

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