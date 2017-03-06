Сергей Кельбах: Новый транспортный узел охватит территорию Дона и Кубани

Корпорация разрабатывает концепцию развития дорожной сети юга России.

Новый транспортный узел охватит территорию Ростовской области и Краснодарского края. Проект будет учитывать растущий поток машин, развитие кубанских портов и увеличение числа грузов, идущих в Крым. Представить концепт разработчики намерены уже к осени.