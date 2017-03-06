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13:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Сергей Кельбах: Новый транспортный узел охватит территорию Дона и Кубани

Южный въезд — не последнее изменение, которое ждет дороги донского региона. Об этом на межрегиональной конференции по безопасности движения сообщил председатель правления компании «Автодор» Сергей Кельбах.

Корпорация разрабатывает концепцию развития дорожной сети юга России.

Новый транспортный узел охватит территорию Ростовской области и Краснодарского края. Проект будет учитывать растущий поток машин, развитие кубанских портов и увеличение числа грузов, идущих в Крым. Представить концепт разработчики намерены уже к осени.

«Всё движение к черноморскому побережью начинается севернее Ростова — от Каменск-Шахтинского есть одна региональная дорога, потом по М-4 и перед Краснодаром — А-146 и наша М-4. Мы сейчас делаем транспортную модель — все возможные транспортные потоки, включая не только туристов, но и грузопотоки», — говорит председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.

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