Сергей Кельбах: Новый транспортный узел охватит территорию Дона и Кубани

Корпорация разрабатывает концепцию развития дорожной сети юга России.
Новый транспортный узел охватит территорию Ростовской области и Краснодарского края. Проект будет учитывать растущий поток машин, развитие кубанских портов и увеличение числа грузов, идущих в Крым. Представить концепт разработчики намерены уже к осени.
«Всё движение к черноморскому побережью начинается севернее Ростова — от Каменск-Шахтинского есть одна региональная дорога, потом по М-4 и перед Краснодаром — А-146 и наша М-4. Мы сейчас делаем транспортную модель — все возможные транспортные потоки, включая не только туристов, но и грузопотоки», — говорит председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.