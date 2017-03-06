Дом Меньшиковой в Екатеринбурге пустят с молотка

Дом Меньшиковой на Красноармейской в Екатеринбурге выставят на торги. Областные власти отказались от планов по его реконструкции после пожара. Этим будет заниматься новый собственник, сообщил источник «Уралинформбюро».

Двухэтажный памятник архитектуры полностью выгорел 3 июля 2016 года. Здание законсервировали, однако конкурс на восстановление памятника так и не был объявлен. Вместе с тем управлением госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выдано предписание до конца 2017 года привести памятник в порядок.

В ближайшее время будет запущена процедура оценки, а затем объявлен аукцион. По некоторым данным, объектом интересуется ООО «СК-Инвест».

Каменный особняк был построен в 1880-х годах. После революции здание отдали под коммунальное жилье, а в конце 1990-х — под офисы.