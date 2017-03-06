В Уфе для ремонта асфальта купили термос-бункер

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе служба ЖКХ Октябрьского района приобрела новый агрегат для ремонта дорог — термос-бункер «Вулкан». Как пояснили в администрации города, мобильная техника позволяет за одну «заправку» укладывать литой асфальт сразу на 40 квадратных метрах дорожного полотна. Имеющиеся в эксплуатации рециклеры позволяют залатать ямы на площади не более 10 кв. м за использование одной порции асфальтовой смеси.