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13:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе для ремонта асфальта купили термос-бункер

УФА, 6 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе служба ЖКХ Октябрьского района приобрела новый агрегат для ремонта дорог — термос-бункер «Вулкан». Как пояснили в администрации города, мобильная техника позволяет за одну «заправку» укладывать литой асфальт сразу на 40 квадратных метрах дорожного полотна. Имеющиеся в эксплуатации рециклеры позволяют залатать ямы на площади не более 10 кв. м за использование одной порции асфальтовой смеси.

«Термос-бункер позволяет проводить мелкоямочный ремонт в период активного таяния снега. Температура смеси составляет 200 градусов. Таким образом, она просто выпаривает воду, скопившуюся в месте разрушения асфальта», — рассказал директор МБУ по благоустройству Октябрьского района Марс Лутфрахманов.

Согласно опросу, проведенному муниципалитетом в своей группе «ВКонтакте», определен список улиц, где срочно требуется ремонт. Это Жукова, Сипайловская, Новоженова, Уфимское шоссе, бульвар Молодежный, 50 лет СССР, Шафиева, Рязанская, Комсомольская, Ю. Гагарина, М. Рыльского, Б. Бикбая, Н. Ковшовой, Российская, Самаркандская, Строительный переулок и другие.

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