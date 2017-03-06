В Уфе определены сроки ремонта канатной дороги на «Трамплине»

Помимо технического обслуживания будет выполнена замена каната. Сроки ремонта и выделение средств на него председатель городского Совета Уфы Валерий Трофимов обсудил с представителями Ассоциации садоводов во время встречи с гражданами в общественной приемной Дмитрия Медведева.

Канатная дорога обеспечивает доступ к паромной переправе, которой пользуются преимущественно владельцы садовых участков, расположенных в районе поселков Дудкино, Карпово, Елкибаево. Вопрос о ее ремонте поднимался на публичных слушаниях по бюджету города на 2017 год. Депутаты поддержали инициативу садоводов и заложили в бюджете на ремонт 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Горсовета.

«Канатная дорога находится на балансе Управления инфраструктурой транспорта городского округа. Мы запросили у них четкие сроки выполнения ремонта. Официальный ответ: замена каната и другие работы будут проведены в апреле. Запуск канатной дороги в эксплуатацию будет осуществлен с началом навигации. Наш депутатский корпус проконтролирует соблюдение данных сроков», — прокомментировал Валерий Трофимов.