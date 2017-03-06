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13:59 (мск), источник: БЕЛТА

Доллар на торгах 6 марта подешевел, евро и российский рубль подорожали

Доллар подешевел на Br0,011 до Br1,9031 (3 марта — Br1,9141 за $1). Курс евро вырос на Br0,0072 и составляет Br2,0203 (3 марта — Br2,0131 за 1 евро).

Источник: БЕЛТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 6 марта подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

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Доллар подешевел на Br0,011 до Br1,9031 (3 марта — Br1,9141 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0072 и составляет Br2,0203 (3 марта — Br2,0131 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0146 до Br3,2651 за 100 российских рублей (3 марта — Br3,2505 за 100 российских рублей).

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